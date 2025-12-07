Göztepe Beşiktaş maçı öncesi kavga çıktı: Ortalık karıştı

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu.

MAÇ ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve saat 15.00'te başlayan maç öncesi iki takım taraftarı arasında kavga çıktı.

Maç öncesinde denk gelen iki takım taraftarı, birbirleriyle kavga etti.

O anlar kameraya yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA KAVGAYA TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan videonun altına yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

Kullanıcılar, ''Voleyboldan uzak durun'', ''Pisliğinizi voleybola bulaştırmayın'' tarzında yorumlar yapıldı.

İKİ TAKIMIN FORMU

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet alırken, 5 yenilgi yaşadı.

Göztepe ise 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve diğer 7 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.