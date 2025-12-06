Gözaltına alınan Murat Sancak'ın avukatından açıklama

Bahis soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Sadettin Saran Hacıosmanoğlu'na telefon açtı

Sancak'ın avukatı Hüsnü Güneş, basın açıklaması yaptı.

İşte Murat Sancak'ın avukatının açıklaması:

BASIN AÇIKLAMASI

Konu: Kamuoyunda " Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak anılan soruşturma dosyası ve Müvekkil Murat SANCAK hakkında çıkan gerçeği yansıtmayan haberler.

Bugün sabah saatlerinde çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı olan müvekkilimiz hakkında yapılan haberler ve oluşturulan algı, maddi gerçeklerle hiçbir surette bağdaşmamaktadır.

Sürecin şeffaflığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki hususların açıklanması zorunlu hale gelmiştir:

1. Müvekkilimiz Yakalanarak Gözaltına Alınmamış. Bizzat İfadeye Gitmiştir. Müvekkilimiz, hakkında bir soruşturma yürütüldüğünü ve ifadesine başvurulacağını öğrenir öğrenmez, bizzat kendisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etmiştir. Müvekkilimizin evinden veya iş yerinden polis nezaretinde gözaltına alındığına dair oluşturulmaya çalışılan algı tamamen asılsızdır. Kendisi, hukuka ve adalete olan saygısı gereği ifade vermek üzere makamlara kendi iradesiyle gitmiştir.

2. Suçlama "Şike veya Bahis" değil İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından belirtildiği üzere "Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal İşlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Murat SANCAK..." şeklinde açık ve seçik biçimde müvekkilin Hesap Hareketlerinin İncelenmesidir.

Soruşturma dosyasındaki isnatlar, bazı basın organlarında iddia edildiği gibi müvekkilimizin doğrudan bahis oynadığı, şike yaptığı veya bu organizasyonları yönettiği yönünde değildir. İnceleme, sadece ve sadece banka hesaplarındaki bazı finansal hareketlerin (şüpheli işlem bildirimi kapsamında) sorgulanmasından ibarettir.

Bu işlemlerin ticari ve şahsi hayatın olağan akışına uygun olduğu, sunulacak belgelerle ispat edilecektir.

3. Futbolda Bahis ve Şikeye Karşı En Sert Duruşu Müvekkilimiz Sergilemiştir.

Müvekkilimiz, Başkanlığı döneminde Türk sporuna onuru ve şerefiyle hizmet etmiş; Adana Demirspor Kulübünün menfaatleri için şahsi malvarlığından hatırı sayılır bir miktarı kulübün ve altyapısının gelişimi için harcamıştır.

Hatırlatmak isteriz ki; müvekkilimiz geçmişte ulusal basın ve yayın organları ile televizyon kanalları ve şahsi sosyal medya hesaplarından (X/Twitter) yaptığı paylaşımlarda, şike ve yasa dışı bahsin Türk sporundan temizlenmesi gerektiğini en sert ve açık ifadelerle dile getiren isimlerin başında gelmektedir.

Dün şikeye savaş açan birinin, bugün şikeyle suçlanması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Müvekkilimizin itibarını zedelemeye yönelik, teyit edilmeden yapılan "bahis baronu", "şike organizatörü" minvalindeki haberler açıkça itibar suikastıdır. Soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi ihlal edilerek yapılan bu tarz haberlere karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz.

Müvekkilimizin verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur. Türk adaletine olan güvenimiz tamdır ve sürecin sonunda müvekkilimizin aklanacağından en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır.

Gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun takdirlerine saygıyla arz ederiz.

06.12.2025

Murat SANCAK Vekili

Av. Hüsnü GÜNEŞ