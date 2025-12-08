Gençlerbirliği eski başkanı Mehmet Kaya çok sinirlendi: Kabul edilemez

Gençlerbirliği eski başkanı Mehmet Kaya çok sinirlendi: Kabul edilemez
Yayınlanma:
Gençlerbirliği Genel Kurulu'nda çok sinirlenen eski başkan Mehmet Kaya yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde olağanüstü genel kurul geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda başkanlığa Arda Çakmak seçildi.

ALKOLLÜ GELDİ İDDİASI GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Genel kurulda yaşanan bazı olaylar ise seçime damga vurdu. Başkan adaylarından Çağrı Çetin’in kongreye alkollü geldiği iddiası salonda gerginliğe sebep oldu.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli olduMert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli oldu

“YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ”

Gençlerbirliği eski başkanı Mehmet Kaya da genel kurulda yaşanan tartışmalara sert tepki gösterdi. Kulübü ayağa kaldırmak için güçlü projelerinin olduğunu belirten Mehmet Kaya, yaşananlar için ‘kabul edilemez’ diyerek adaylıktan çekildi.

2025-11-20251127-2-71827771-119611497.jpg

İSTİKRAR SAĞLAMAK ADINA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Yönetim istikrarını sağlamak adına adaylıktan çekildiğini vurgulayan Mehmet Kaya’nın bu kararı sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Spor
Beşiktaş'taki asıl meseleyi açıkladı: Bu sorunu istifalar çözemez
Beşiktaş'taki asıl meseleyi açıkladı: Bu sorunu istifalar çözemez
Beşiktaş sahasında Gaziantep'e takıldı: Art arda gelen sakatlıklar can sıktı
Beşiktaş sahasında Gaziantep'e takıldı: Art arda gelen sakatlıklar can sıktı
Hakem kararı Beşiktaş'ı çıldırttı: Anında paylaşım geldi
Hakem kararı Beşiktaş'ı çıldırttı: Anında paylaşım geldi