Gençlerbirliği eski başkanı Mehmet Kaya çok sinirlendi: Kabul edilemez

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde olağanüstü genel kurul geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda başkanlığa Arda Çakmak seçildi.

ALKOLLÜ GELDİ İDDİASI GERGİNLİĞE YOL AÇTI

Genel kurulda yaşanan bazı olaylar ise seçime damga vurdu. Başkan adaylarından Çağrı Çetin’in kongreye alkollü geldiği iddiası salonda gerginliğe sebep oldu.

Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın savunmaları ortaya çıktı: İddialar belli oldu

“YAŞANANLAR KABUL EDİLEMEZ”

Gençlerbirliği eski başkanı Mehmet Kaya da genel kurulda yaşanan tartışmalara sert tepki gösterdi. Kulübü ayağa kaldırmak için güçlü projelerinin olduğunu belirten Mehmet Kaya, yaşananlar için ‘kabul edilemez’ diyerek adaylıktan çekildi.

İSTİKRAR SAĞLAMAK ADINA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Yönetim istikrarını sağlamak adına adaylıktan çekildiğini vurgulayan Mehmet Kaya’nın bu kararı sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.