Gaziantep'ten kaçan galibiyet: Fırsatları yakaladık ama yetmedi
Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK’de yardımcı antrenör Anıl Demirci, kaçan fırsatlara ve teknik direktör Burak Yılmaz’ın sağlık durumuna dikkat çekti. “Galibiyeti getirecek yeterli pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Anıl Demirci, teknik direktör Burak Yılmaz’ın hastanede tedavi gördüğünü ve maça ilaçlarla çıktığını belirtti.

“İlk yarı 4-1 bile olabilirdi”

Demirci, maça golle başlamanın enerjilerini yükselttiğini ancak kaçan fırsatların ardından moral bozukluğu yaşadıklarını söyledi:

“3’ü, 4’ü bulabilecek pozisyonlara girdik ama yararlanamadık. İlk yarıyı 4-1 bitirebilirdik.”

Penaltı Kaçtı, Mücadele Bitmedi

İkinci yarıda Rizespor’un golüyle geriye düşen Gaziantep FK, penaltı kaçırmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve 2-2’yi buldu. Demirci, “Taktiksel olarak standartlara yakın olmasak da 4-5 gol atabilecek pozisyonlara girdik” diyerek takımın oyun gücüne olan inancını vurguladı.

“Lig uzun, galibiyet serisi gelecek”

Demirci, “Oyuncularımıza ve oyun gücümüze inanıyoruz. Galibiyet serimizi bir an önce tekrar yakalayacağız” diyerek taraftara umut verdi.

