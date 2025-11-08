Serikspor Sakarya'da kazandı

Serikspor Sakarya'da kazandı
Yayınlanma:
Serikspor, 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.

1. Lig'in 13. haftasında Serikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Ali Vardar, Çağrı Yıldırım

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 79 Mirza Cihan), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Dk. 81 Batuhan Çakır), Caner Erkin (Dk. 79 Alaaddin Okumuş), Vukovic, Mete Kaan Demir (Dk. 79 Emre Demir), Eren Erdoğan, Burak Çoban, Kakuta, Ben Yeddrer

Dev maçta inanılmaz sonDev maçta inanılmaz son

Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 59 Sertan Taşqın), Martynov, Silva, Sadygov (Dk. 59 Berkovski), Amaral (Dk. 79 Gökhan Karadeniz), Selim Dilli, Bilal Ceylan, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Erhan Çelenk

Gol: Dk. 28 Silva, Dk. 72 Amaral, Dk. 77 Erhan Çelenk (Serikspor), Dk. 50 Eren Erdoğan, Dk. 83 Emre Demir (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Mete Kaan Demir, Dk. 65 Caner Erkin, Dk. 83 Kakuta (Sakaryaspor), Dk. 41 Emrecan Terzi, Dk. 57 Silva, Dk. 68 Erkan Çelenk, Dk. 83 Martynov, Dk. 89 Bilal Ceylan, Dk. 90 Erten Ersu (Serikspor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

