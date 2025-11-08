Dev maçta inanılmaz son
Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, sahasında Manchester United'ı konuk etti.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Konuk ekip, 32. dakikada Mbeumo'nun golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 84. dakikada Tel, attığı golle Tottenham'a dengeyi getirdi.
MAÇTA İNANILMAZ SON!
90+1'de Tottenham, Richarlison'un golüyle maçta öne geçti.
Manchester United'da Matthijs de Ligt, attığı golle skoru 2-2 yapmayı başardı ve takımına 1 puanı kazandırdı.
PUAN DURUMLARI
Bu sonuçla Tottenham, puanını 18 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
Manchester United ise 18 puanla 7. sırada yer aldı.
Tottenham, 23 Kasım Pazar günü ligde Arsenal'e konuk olacak.
Manchester United, 24 Kasım Pazartesi günü sahasında Everton ile karşılaşacak.