Dev maçta inanılmaz son

Dev maçta inanılmaz son
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham ve Manchester United, 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Konuk ekip, 32. dakikada Mbeumo'nun golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 84. dakikada Tel, attığı golle Tottenham'a dengeyi getirdi.

Mehmet Altıparmak: Bir sistemden bir sisteme geçtikMehmet Altıparmak: Bir sistemden bir sisteme geçtik

MAÇTA İNANILMAZ SON!

90+1'de Tottenham, Richarlison'un golüyle maçta öne geçti.

Manchester United'da Matthijs de Ligt, attığı golle skoru 2-2 yapmayı başardı ve takımına 1 puanı kazandırdı.

PUAN DURUMLARI

Bu sonuçla Tottenham, puanını 18 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

Manchester United ise 18 puanla 7. sırada yer aldı.

Tottenham, 23 Kasım Pazar günü ligde Arsenal'e konuk olacak.

Manchester United, 24 Kasım Pazartesi günü sahasında Everton ile karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Fenerbahçe deplasmanda Amedspor'u devirdi
Fenerbahçe deplasmanda Amedspor'u devirdi
Fenerbahçe yine kazandı
Fenerbahçe yine kazandı