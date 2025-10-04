Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçına hazır

Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçına hazır
Yayınlanma:
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'le yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı.

Kırmızı siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 17.00'da başlayacak Fatih Karagümrük-Gaziantep FK karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Lige Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan Gaziantep ekibi, teknik direktör değişikliği sonrası yenilmezlik serisi yakaladı.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor maçlarından galip gelen kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ve Samsunspor ile de berabere kaldı.

Gaziantep FK yeni transferini açıkladıGaziantep FK yeni transferini açıkladı

Gaziantep FK, son 4 maçını kaybeden rakibi karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng, maçta forma giyemeyecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı