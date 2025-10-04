Gaziantep FK Fatih Karagümrük maçına hazır

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı.

Kırmızı siyahlı ekip, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

OĞUZHAN ÇAKIR YÖNETECEK

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 17.00'da başlayacak Fatih Karagümrük-Gaziantep FK karşılaşmasını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Lige Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan Gaziantep ekibi, teknik direktör değişikliği sonrası yenilmezlik serisi yakaladı.

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor maçlarından galip gelen kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor ve Samsunspor ile de berabere kaldı.

Gaziantep FK, son 4 maçını kaybeden rakibi karşısında galip gelerek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng, maçta forma giyemeyecek.