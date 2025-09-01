Gaziantep FK yeni transferini açıkladı
Yayınlanma:
Gaziantep FK, Drissa Camara'yı renklerine bağladı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Drissa Camara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Camara ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Camara, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına kırmızı-siyah renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Drissa Camara'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.
DRİSSA KAMARA KİMDİR?
18 Şubat 2002 tarihinde Fildişi Sahili'nde doğan Drissa Camara, küçük yaşlarda İtalya'ya göç etti.
Futbola Parma'nın altyapısında başladı.
Geçen sezon Parma formasıyla 22 karşılaşmada forma giydi.
Orta sahanın ortasında görev yapıyor.