Gamze Altun'dan 3 altın madalya

Yayınlanma:
Türkiye'nin 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk altın madalyaları halterden geldi. Gamze Altun 3 altın madalya kazandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyaları geldi.

Oyunlarda kadınlar 48 kiloda podyuma çıkan milli halterci Gamze Altun büyük bir başarı elde etti.

Başkent Riyad'da devam eden oyunlarda, ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN ALMIŞTI

22 yaşındaki Gamze Altun, 2023 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda silkmede gümüş madalya elde etmişi.

Milli para halterci Abdullah Kayapınar'dan dünya şampiyonluğuMilli para halterci Abdullah Kayapınar'dan dünya şampiyonluğu

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise 92 kilo ile silkme yarışmasında altın madalya ve toplamda 157 kilo ile gümüş madalya kazanmıştı. Silkmedeki kaldırışı Avrupa U23 rekoru olmdu.

Moldova'nın Kişinev kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Gamze Altun, koparmada 68 kilo ile beşinci, silkmede 93 kilo ile altın, toplamda 161 kilo ile bronz madalya kazandı.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

