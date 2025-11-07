Galatasaray'ın yeni transferi Güney Amerika'dan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 3-0'lık Ajax galibiyeti konuşulmaya devam ederken, gazeteci Levent Tüzemen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray yönetimine yakınlığı ile bilinen Tüzemen bir de transfer haberi verdi.

A Spor yorumcusu Tüzemen, şunları söyledi:

- Galatasaray, Ajax Teknik Direktörü Heitinga'yı gönderdi. Sadece Ajax'ı yerle bir etmedi, hocasının da görevden alınmasına neden oldu.

- Osimhen'in bu performansını gören birçok Avrupa kulübü 'Biz neden Napoli'nin kapısını çalmadık?' demiştir. Bu transferde Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun çok büyük bir payı var. Galatasaray taraftarının Osimhen sevgisi ve Osimhen'i bağrına basması da bu transferi gerçekleştirdi. Belki Frankfurt maçında da oynaysadı Galatasaray kazanacaktı.

- Osimhen'in golcülüğünün yanında mütevazi kimliği de bulunuyor. Penaltıyı Leroy Sane'ye bırakıyor ama Sane de Osimhen'in hat-trick yapması için penaltıyı kullanmadı.

"BARIŞ ALPER'İ ISLIKLAYANLAR UTANMIŞLARDIR"

- Barış Alper Yılmaz'ı ıslıklayanlar herhalde utanmışlardır. Kazanılan iki penaltıdaki katkısını göz ardı etmemek lazım.

- Çalışkanlığını, azmini, mücadelesini alkışmalamak lazım. Galatasaray taraftarı, bu ıslıklayan kitleyi saf dışı bırakmalı.

"HIZLI BİR KANAT OYUNCUSU DÜŞÜNÜLÜYOR"

- Galatasaray'da devre arası için hızlı bir kanat oyuncusu düşünülüyor. Çalışmalar sürüyor. Bu ismin de Güney Amerika'dan olduğunu duydum.

Bu arada başkan Dursun Özbek'in transfer çalışmalarında bizzat devrede olduğu, teknik direktör Okan Buruk'un isteğine göre çalışmaların sürdüğü de belirtildi.