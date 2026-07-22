Galatasaray'ın istediği yıldız Türkiye'de: Milan'dan ne alıyorsa 2 katı!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Portekizli futbolcu Rafael Leo'nun Türkiye'de olduğu ortaya çıktı. Ne alıyorsa 2 katı teklif yapıldı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'taki habere göre Rafael Leo, tatil için Türkiye'ye geldi. Bunun üzerine sarı kırmızılıların görüşmeleri sıklaştırdığı ve ikna etmek için yoğun çaba harcadığı ileri sürüldü.

Leo'nun Milan'da yıllık 5 milyon euro maaş ve 2 milyon euro da bonus aldığı, buna karşılık Galatasaray'ın teklifinin 10 milyon euronun üstünde olduğu iddia edildi.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

İddiaya göre Milan, Portekizli futbolcunun bonservisi için 50 milyon euro istiyor.

Ancak Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim'in düşünmediği futbolcunun bonservisinde indirim yapılabileceği belirtiliyor.

Rafael Leo'nun Milan'ın 29 Temmuz'da başlayacak Avustralya kampına kadar kararını vermesi isteniyor.

27 yaşındaki Portekizli futbolcu 7 sezondur Milan forması giyiyor. Ondan önce Sporting Lizbon'da oynuyordu.

Rafael Leo, geçen sezon Milan formasıyla 31 maçta 10 gol attı. Dünya Kupası'nda da Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer alıyordu.