Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Derbi sonrası sürpriz karar
Süper Lig'de Galatasaray ile Samsunspor karşılaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler açıklandı.
Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.
DERBİ KADROSU BOZULMADI
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde sahaya sürdüğü kadroyu bozmadı.
İŞTE İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Kazımcan, Abdülkerim, Lemina, Sanchez, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.