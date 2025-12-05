Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Derbi sonrası sürpriz karar

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Derbi sonrası sürpriz karar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de Galatasaray ile Samsunspor karşılaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler açıklandı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak.

Galatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdiGalatasaray gözaltına alınan Metehan Baltacı için kararını verdi

DERBİ KADROSU BOZULMADI

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde sahaya sürdüğü kadroyu bozmadı.

okan-buruk-1-474636.webp

İŞTE İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Kazımcan, Abdülkerim, Lemina, Sanchez, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Eyüp, Makoumbou, Emre, Holse, Musaba, Ndiaye.

