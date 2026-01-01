Galatasaray'a veda etti: Kadıköy'ü hatırlattı

Galatasaray'daki futbol direktörü yardımcılığı görevinden ayrılan Ayhan Akman, sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı. Akman, Kadıköy'ü hatırlattı.

Galatasaray'daki futbol direktörü yardımcılığı görevinden ayrılan Ayhan Akman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla veda etti.
Akman, veda yazısında Kadıköy'de kazandıkları şampiyonluğu hatırlattı.

2024/11/07/hbgs.jpg11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdığını belirten Akman, "Bugün itibariyle 3.5 yıldır yürütmekte olduğum Futbol Direktörü Yardımcısı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullandı.

SONSUZ BAŞARILAR DİLEDİ

Ayhan Akman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

whatsapp-image-2026-01-01-at-11-32-22.jpeg

"11 yıl boyunca Galatasaray formasını gururla taşıdım, Şanlı Galatasaray’ı en güzel şekilde temsil etmek için mücadele ettim. Şampiyonluklar yaşadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Muhteşem sevinçler tattım, harika anılar biriktirdim. Tarifi imkansız duygularla Kadıköy’de kaldırdığımız efsanevi 2011-12 şampiyonluk kupasıyla birlikte, Galatasaray forması üzerimde iken kaptan olarak futbolu bıraktım. Ancak bu bir son olmadı benim için, bu camianın bir ferdi olarak Galatasaray’a hizmet etmeye devam ettim. Antrenörlük ve profesyonel idarecilik görevlerinde bulundum, kulübümüz için daima en iyisini yapmaya çalıştım. Üyesi olma şansına eriştiğim Galatasaray’ımızda 4’ü futbolcu olarak toplam 7 şampiyonluk kazandık, hep birlikte. Yeni bir şampiyonluğun daha yolda olduğuna, 2025-26 sezonu sonunda da zirvede olacağımıza yürekten inanıyorum.

Galatasaray'da Ayhan Akman depremiGalatasaray'da Ayhan Akman depremi

Bugün itibariyle 3.5 yıldır yürütmekte olduğum Futbol Direktörü Yardımcısı görevimden ayrılıyorum.
Kulübümüze ligde ve Avrupa’daki hedeflerimiz yolunda sonsuz başarılar diliyorum.
Bu akşam kaybettiğimiz Gökmen Abi’mize de Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

