Galatasaray'da Ayhan Akman depremi

Yayınlanma:
Galatasaray'da Efe Akman krizi ayrılık getirdi. Sarı Kırmızılılarda futbol direktörü yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Akman'la yolların ayrıldığı öğrenildi.

Galatasaray altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Efe Akman, sürpriz bir şekilde İspanya 2. Lig ekiplerinden FC Andorra'ya transfer oldu.
Ancak bu transferin perde arkasında yer alan sözleşme detayı, kulüp içinde ciddi bir krize yol açtı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman, Galatasaray ile olan bağlarını kopararak FC Andorra ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferin gerçekleşme biçimi ise Sarı Kırmızılı kulüp yönetimini adeta çileden çıkardı.

500 BİN EURO'YA SERBEST KALDI

Genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan özel bir maddeye göre, 7 maçta forma giymezse 500 bin Euro karşılığında serbest kalabiliyordu. FC Andorra, bu maddeyi kullanarak oyuncuyu kadrosuna kattı.

asfjsad.jpg

Bu gelişme, Galatasaray yönetiminde büyük bir rahatsızlık yarattı.

AYHAN AKMAN İLE YOLLAR AYRILDI

Özellikle Efe Akman’ın babası ve kulüpte futbol direktörü yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Akman ile yolların ayrılması kararı alındı.

ayhanakman.png
Yönetim, bu çıkış maddesinin kullanılmasıyla birlikte kulüp içi güvenin zedelendiğini ve profesyonel çizginin aşıldığını düşündü.

Efe Akman, Galatasaray A Takımı’nda iki sezon boyunca yalnızca 5 maçta forma giydi ve toplamda 20 dakika sahada kaldı. Bu sınırlı süre, genç oyuncunun gelişimi açısından yeterli görülmedi ve Avrupa’da yeni bir başlangıç yapma kararı aldı.

VEDA MESAJI

Genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

8 yaşında futbola başladığım ve bugüne kadar gururla formasını terlettiğim çocukluk aşkım Galatasaray'a veda ediyorum. Bu süreçte bana katkısı olan bütün hocalarıma, arkadaşlarıma ve yanımda olan herkese teşekkür ederim.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

