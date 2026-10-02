Galatasaray’ın Bruno Fernandes sevdası bitmiyor

İngiliz devinin bu plan kapsamında Fernandes için 50-60 milyon euro arasında bonservis geliri hedeflediği konuşuluyor. Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Juventus'un da Portekizli yıldızı transfer etmek istediği öğrenildi.

UNITED’IN BRUNO PLANI

İngiliz gazetelerindeki haberlere göre Manchester United, Bruno Fernandes'in mukavelesinde yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmak istiyor.

İngiliz ekibinin, bu opsiyonun kullanılması halinde Portekizli yıldızın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında gidişine izin vereceği iddia edildi.

United'ın Fernandes'in satışından 50-60 milyon euro arasında bir gelir elde etmek istediği öne sürüldü.

GALATASARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Galatasaray'ın ise 32 yaşındaki deneyimli yıldızın durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı fakat Manchester United'ın oyuncuyu göndermeye sıcak bakmaması nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Fernandes için tekrardan harekete geçebileceği öğrenildi.

United'ın sözleşmedeki opsiyon hakkını kullanmaması halinde ise transfer şartlarının değişebileceği ve Bruno Fernandes'in geleceğiyle ilgili görüşmelerin ocak ayında daha da hızlanabileceği ifade edildi.

TARAFTARA UMUT VEREN GÜLÜMESEME

Bruno Fernandes'in geçtiğimiz günlerde kendisine "Come to Galatasaray" diyen bir taraftara gülümseyerek karşılık vermesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fernandes’in bu hareketi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, Fernandes'in şu an da Galatasaray’ın yıldızı Rafael Leao ile aynı kampta olması dikkat çekici başka bir detay olarak öne çıktı.

İTALYAN DEVLERDE DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın bu transferdeki işi hiç de kolay olmayacak. Portekizli oyuncunun peşinde sadece sarı-kırmızılılar değil, İtalyan futbolunun iki köklü kulübü de bulunuyor.

Serie A ekiplerinden Milan ve Juventus'un da Bruno Fernandes’in kulübüyle olan bağlarını koparma ihtimaline karşılık devreye girdiği öne sürüldü. İki İtalyan devinin, oyuncunun menajeriyle dirsek temasına geçtiği ve süreci yakından izlediği belirtildi.