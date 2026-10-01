Halk TV Spor Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi karar verdiler: Bu kez transfere engel yok

Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi karar verdiler: Bu kez transfere engel yok İngiliz ekiplerinden Manchester United ve Chelsea, Galatasaray'ın yıldızını takip etmek için Barcelona maçına gözlemci yollayacak.