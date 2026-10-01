Galatasaray'ın Barcelona maçı öncesi karar verdiler: Bu kez transfere engel yok
İngiliz ekiplerinden Manchester United ve Chelsea, Galatasaray'ın yıldızını takip etmek için Barcelona maçına gözlemci yollayacak.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynayacağı Barcelona maçı öncesi İngilizler harekete geçti.
İNGİLİZLER BATRAKOV İÇİN GELİYOR
Takvim'de yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Chelsea, sarı-kırmızılıların yeni yıldızı Aleksey Batrakov'u takip etmesi için gözlemci gönderecek.
RUSYA'YA YAPTIRIMLAR ENGEL OLDU
İngiliz kulüpleri, genç orta sahayı Lokomotiv Moskova döneminde de istemiş ancak Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
25 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
Galatasaray yönetimi, Aleksey Batrakov'u transfer döneminin son günlerinde kadrosuna katmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
5 MAÇTA 1 ASİST KAYDETTİ
Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 5 maçta forma giyen Aleksey Batrakov, 1 asist kaydetmeyi başardı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi