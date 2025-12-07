Galatasaray'dan taşlı saldırı için sert açıklama

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor maçı ve sonrasında yaşanan taşlı saldırı için açıklama yaptı.

Basketbol Süper Ligi'nin 10. Haftasında Bursaspor’a konuk olan Galatasaray MCT Technic, maçın son anlarında ve sonrasında yaşananlara dair bir açıklama yayınladı.

"GEREKLİ GİRİŞİMLER SONUNA KADAR YAPILACAKTIR"

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bursaspor forması giyen Galatasaray eski kaptanı Göksenin Köksal ve taşlı saldırı olayına karışanlar hakkında gerekli şikayetlerin yapılacağı belirtildi.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da “Galatasaray benim yuvam” diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.

Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir.

Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

