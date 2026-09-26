Galatasaray'da sorun çıkaran tek futbolcuyu açıkladı

Süper Lig'de milli aranın ardından oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk ilk 11 kararını verdi.

2 İSMİ KULÜBEYE ÇEKİYOR

Deneyimli teknik adam son haftalardaki formsuz performansıyla dikkat çeken Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ı kulübeye çekecek.

"SADECE SANE'NİN TRİPLERİ VAR"

Galatasaray'daki kadro kararlarına dair konuşan Oğuz Altay, Alman futbolcunun yedek kaldığında sıkıntı çıkardığını dile getirdi.

Altay konuşmasında "Benim bildiğim kadarıyla Okan Hoca ile futbolcular arasında bir olumsuzluk yok. Sadece Leroy Sane'nin tripleri var. Kendine göre sürekli oynamak istiyor. Oynamak istediği zaman da sonuç üzerinde pozitif bir yönde bir katkısı da olmuyor. Sen bu katkıyı vermedikten sonra Okan Hoca sürekli seni niye oynatsın? Sen senede 12 milyon Euro para alıyorsun. Zaten kanat oyuncusu çift haneli asiste gole ulaşmadığı zaman bugün modern futbolun içerisinde takımına katkı yapmış olarak addedilmiyor ki. O zaman Sane'nin tripleri kime?" ifadelerini kullandı.