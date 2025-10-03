Galatasaray'da Mauro Icardi problemi: Liverpool maçında yaşananları açıkladı

Galatasaray'da Mauro Icardi problemi: Liverpool maçında yaşananları açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi konuşan Serdar Ali Çelikler, Mauro Icardi için korkutan bir bilgi paylaştı.

Hafta içerisinde Liverpool’a karşı kritik bir galibiyet almayı başaran Galatasaray, Süper Lig’in 8.h haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Osimhen kararı açıklandı: Galatasaray taraftarı isyan ettiOsimhen kararı açıklandı: Galatasaray taraftarı isyan etti

“TARAFTAR HUYLANMAYA BAŞLADI”

Hem Liverpool hem de Beşiktaş maçı için değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Mauro Icardi ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Serdar Ali Çelikler’in sözleri şu şekilde:

"Leroy Sane yedek oturdu. Neden? Okan Hoca kendi takımını düşündü. Yıldız futbolcusunun kaprisini değil. Icardi müsabaka öncesi, devre arası ısınmaya çıkmamış. Karşılaşmadan sonra ise sevinçlere katılmadı. Artık taraftar huylanmaya başladı. Normalde Icardi'nin yerine Sane girmesi gerekirdi ama Beşiktaş derbisinde Icardi'yi oynatacağı için onu kazanmak istedi. Doğrusu da budur. Eğer Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 65-70'en sonra maçı koparamazsa konuk takımın lehine döner. Çünkü Galatasaray çok yoruldu. Taraftar ve takımın konsantrasyonu Liverpool maçındaki gibi olmayacaktır."

serdar-ali.jpeg
Olay Icardi iddiası

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Spor
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı
Milli takımların grupları belli oldu: Güçlü rakipler çıktı