Galatasaray'da Mauro Icardi problemi: Liverpool maçında yaşananları açıkladı

Hafta içerisinde Liverpool’a karşı kritik bir galibiyet almayı başaran Galatasaray, Süper Lig’in 8.h haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

“TARAFTAR HUYLANMAYA BAŞLADI”

Hem Liverpool hem de Beşiktaş maçı için değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Mauro Icardi ile ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

Serdar Ali Çelikler’in sözleri şu şekilde:

"Leroy Sane yedek oturdu. Neden? Okan Hoca kendi takımını düşündü. Yıldız futbolcusunun kaprisini değil. Icardi müsabaka öncesi, devre arası ısınmaya çıkmamış. Karşılaşmadan sonra ise sevinçlere katılmadı. Artık taraftar huylanmaya başladı. Normalde Icardi'nin yerine Sane girmesi gerekirdi ama Beşiktaş derbisinde Icardi'yi oynatacağı için onu kazanmak istedi. Doğrusu da budur. Eğer Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 65-70'en sonra maçı koparamazsa konuk takımın lehine döner. Çünkü Galatasaray çok yoruldu. Taraftar ve takımın konsantrasyonu Liverpool maçındaki gibi olmayacaktır."