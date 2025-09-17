Galatasaray'da küsen futbolcuyu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Eintracht Frankfurt maçı öncesi Galatasaray'da hazırlıklar sona erdi. SporON Youtube kanalında sarı-kırmızılılardaki gelişmelere dair konuşan Hasan Şaş, Leroy Sane için çarpıcı ifadeler kullandı.

Leroy Sane

"BİRAZ KÜSÜYOR LİDER ÖZELLİĞİ YOK"

Leroy Sane'nin performans düşüklüğüne dikkat çeken Hasan Şaş, "Galatasaray içerisinde benim bir tane soru işaretim var. O da Leroy Sane. 1 hafta konuştuk, 4 hafta konuşmadık. Biraz küsüyor, lider özelliği yok. Takımı kendine uydurmaya çalışıyor. Sane'nin takıma uyması lazım. Galatasaray'ın bir oyun şablonu var. Galatasaray'ın bir oyun düzeni var. Futbolcuların özelliklerini öğrenip ona göre orada olması lazım. Yoksa Sane'nin durumu çok zor. Galatasaray'ın bu maçlarda Sane'ye ihtiyacı var. Yani Sane Şampiyonlar ligi oyuncusu. Bu maçlar önemli. Bu maçlarda yıldız olacaksın" sözlerini sarf etti.

