Sinan Engin Frankfurt Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olacak. 18 Eylül Perşembe günü Almanya’da oynanacak olan müsabaka TSİ 22.00’de başlayacak.

UEFA’nın kararıyla karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu’ndan Marco Guida düdük çalacak. Guida’nın yardımcıları ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacak.

“GALATASARAY KAZANIR”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, bir de tahminde bulundu. Engin açıklamasında Galatasaray’ın galip geleceğini dile getirdi.

OSIMHEN KADRODA YOK

Ancak Galatasaray’a bir de kötü haber geldi. Milli maçta sakatlanan Victor Osimhen, riske edilmemek için kadroya alınmadı.

Galatasaray’ın makp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan, Metehan, Jakobs, Davinson, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Singo, Arda Ünyay, Eren. İlkay, Torreira, Lemina, Berkan, Sara, Sallai, Sane, Yunus, Icardi, Barış Alper, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir.