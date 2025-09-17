UEFA'da Galatasaray ve Fenerbahçe şaşkınlığı

UEFA'da Galatasaray ve Fenerbahçe şaşkınlığı
Yayınlanma:
UEFA, yaz transfer dönemine ait verileri açıkladı. Raporda, Türkiye'nin transfer harcamalarındaki artış dikkat çekti.

Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA, her yıl hazırladığı “Avrupa Kulüpleri Yetenek ve Rekabet Manzarası” isimli raporunu yayınladı.

Yayınlanan raporda yaz transfer dönemi boyunca Avrupa kulüplerinin toplamda 9,1 milyar euro transfer harcaması yaptığı kaydedildi.

329 MİLYON TRANSFER HARCAMASI

Türkiye’deki durum için ise 329 milyon euro transfer harcaması yapıldığı buna karşılık ise 174 milyon euro gelir elde edildiği belirtildi.

Yayınlanan rapora göre geçtiğimiz sezon 216 milyon euro olan toplam transfer hacmi bu sezon 502 milyon euroya ulaştı.

Galatasaray'da Osimhen ve Icardi'yi havalara uçuran olayGalatasaray'da Osimhen ve Icardi'yi havalara uçuran olay

7. ÜLKE KONUMUNDA

Bu artışla birlikte Türkiye, yaz transfer dönemindeki en yüksek hacme ulaşan 7. ülke konumunda yer aldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ETKİSİ

Bu artışta özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yaptığı transferlerin etkili olduğu görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

