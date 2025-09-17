Galatasaray'da Osimhen ve Icardi'yi havalara uçuran olay

Süper Lig’de son olarak Eyüpspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 2 haftadır kadro dışı bırakılan Barış Alper Yılmaz da sonradan oyuna girerek formasına kavuştu.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Galatasaray ile Barış Alper Yılmaz arasındaki görüşmelere dair konuşan Ali Naci Küçük, "Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la Ekim ayında masaya oturacak. Barış'ın maaşı, 5 milyon Euro bandına çıkarılma hazırlığında. Temsilcisiyle alakalı herhangi bir talep Galatasaray'dan gitmedi" sözlerini sarf etti.

“ICARDI VE OSIMHEN ÇOK SEVİNİYOR”

Diğer futbolcuların da bu durumdan mutlu olduğunu belirten Ali Naci Küçük, "Barış Alper Yılmaz, sosyal medyadan açıklamasını yapmasının ardından Icardi, Osimhen, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan gibi isimler 'Oh' çekiyor döndüğü için. O kadar çok seviyorlar. Takım için ne kadar değerli olduğunu biliyorlar” ifadelerini kullandı.