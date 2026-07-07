Galatasaray da istiyordu: Trabzonspor'a imza atmaya geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Aral Şimşir, bu akşam Trabzon'a geldi. Galatasaray'ın da ilgilendiği futbolcuyu havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Genç futbolcu, bekleyen bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzaladı.

"TRABZONSPOR ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Burada kendisini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, “Söyleyeceğim şey burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle yerlere gelmek için çok çalıştım. Trabzon olduğu için de çok mutluyum. Trabzonspor öncelikle çok büyük bir kulüp olduğu, çok iyi bir takıma sahip oldukları için tercih ettim. Benim için çok zor olmadı. Zaten 5 yıldır beni istiyordu. Benim için hiç zor olmadı Trabzonspor’u tercih etmek” dedi.

"SOL KANAT VE 10 NUMARA POZİSYONLARINDA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Trabzonspor’u en iyi şekilde temsil etmenin en önemli hedefi olduğunu belirten Şimşir, “Gol atmak, asist yapmak da benim en önemli hedeflerim. Ve Milli takımda da aynı şekilde en iyisini yapmak istiyorum. Oralarda oynamayı çok seviyorum. Zaten o pozisyonlara da çok alışığım. O pozisyonlara çok alışığım” diye konuştu.

"ÇOK KALİTELİ FUTBOLCULAR VAR"

Trabzonspor’un çok kaliteli bir takıma sahip olduğunu söyleyen Aral Şimşir, “Paul Onuachu’yu Midtjylland takımından tanıyorum zaten. Andre Onana, Savic çok büyük kulüplerde oynadılar. Çok kaliteli futbolcular var Trabzonspor’da. Çok çok iyi bir takım, muhteşem kalite var. Onuachu’ya gol attırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Taraftarlara da teşekkür eden Aral Şimşir, “Buraya geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bunu yaptıkları için elimden gelenin en iyisini yapıp onlara sahada karşılık vermek istiyorum” dedi.