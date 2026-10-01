Galatasaray'da İlkin Aydın açıklaması: İmzaların neden atılamadığı belli oldu

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, kadın voleybol takımının kaptanı İlkin Aydın ile sözleşme yenileme görüşmelerinin gecikmesine dair konuştu.

Eski Açık'a konuşan Mehmet Cibara sözleşme görüşmelerindeki gecikmenin İlkin Aydın'ın menajerinin ailesindeki bir sağlık sorunu nedeniyle yaşandığını söyledi.

"SAĞLIK SORUNU DOLAYISIYLA 2 KEZ ERTELENDİ"

Mehmet Cibara konuşmasında "Menajerinin ailesinden birinin sağlık sorunu dolayısıyla iki kere ertelendi. Başka hiçbir sebebi yok. Bunun menajerine de sorabilirsiniz, İlkin'e de sorabilirsiniz" dedi.

"HİÇBİR YERE GİDEMEZ"

İlkin Aydın için övgü dolu sözler sarf eden Mehmet Cibara, "Başka ya kaptan hiçbir yere gidemez zaten. Önümüzdeki senede kalacak. Ondan sonrakinde kalacak. Yani şimdi böyle bir karakterli, böyle bir iyi oyuncumuz, böyle bir smaçörümüz varken niye ben değiştireyim? Niye geciktireyim? Niye tehlikeye atayım? Tamamen sağlık sorunlarıyla ilgili. Başka hiçbir şey yok" diye konuştu.