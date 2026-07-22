Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'da anlaşma yapıldı: 2 maç şifresiz yayınlanacak

Galatasaray'da anlaşma yapıldı: 2 maç şifresiz yayınlanacak

Avusturya kampına gidecek olan Galatasaray, İstanbul'a döndüğünde 2 hazırlık maçına çıkacak. Sarı-kırmızılıların maçları şifresiz yayınlanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da anlaşma yapıldı: 2 maç şifresiz yayınlanacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray, Avusturya'ya kamp yapmaya gidiyor. 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar, burada 2 hazırlık maçına çıkacak.

GALATASARAY EVİNDE 2 MAÇ YAPACAK

Daha sonrasında İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde 2 maç daha yapacak. Galatasaray, 2 Ağustos Pazar günü saat 21.00'de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais'i konuk edecek. 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de ise Villareal'i ağırlayacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Galatasaray'ın İstanbul'da karşılaşacağı 2 hazırlık maçının yayıncısı belli oldu. 2 maçın da tv100'den şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

Açıklamada "Galatasaray, yeni sezon öncesi son provalarını kendi evinde, seyircisi önünde oynayacak. Futbol şöleni tv100’de yaşanacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro