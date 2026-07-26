Galatasaray’da 10 numara krizi çıktı: Okan Buruk çaresiz kaldı

Kadrosuna şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu’yu katan Galatasaray, yeni sezon öncesi 10 numara bölgesine bir an önce transfer yapmak istiyor.

Galatasaray'da direkt forvet arkası 10 numara pozisyonunda oynayabilecek oyuncu bulunmaması, teknik direktör Okan Buruk'u çaresiz bıraktı.

Bu bölgeye bir an önce takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların gündemine iki dünya yıldızı geldi.

İLK İSİM BRAHIM DIAZ

Galatasaray bir taraftan Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun’u gündeminde tutarken, diğer taraftan Real Madrid’de forma giyen Faslı yıldız Brahim Diaz için görüşmelere hız verdi.

İspanyol devinin Brahim Diaz’ı satabileceğinin sinyalini vermesi sonrası Galatasaray’ın yıldız oyuncu için 25-30 milyon euro seviyesindeki bonservis bedelini gözden çıkardı.

Brahim Diaz’ın önceliğinin Real Madrid kampında kendisini göstererek takımda kalmak olduğu bildirilirken, oyuncunun geleceğinin teknk direktör Jose Mourinho’nun raporuna bağlı olduğu aktarıldı.

Mourinho’nun ‘’Gidebilir’’ raporu vermesi halinde Galatasaray oyuncuyu ikna etmek için girişimlerini hızlandıracak.

Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon satılmaması halinde 2027 yazında serbest kalacak.

Bu unsurun Diaz’ın satış ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİM JAMAL MUSIALA

Galatasaray’ın gündemindeki diğer 10 numaranın Bayern Münih’te forma giyen Jamal Musiala olduğu iddia edildi.

Önceliği bonservisi ile transfer yapabileceği isimlere veren Galatasaray yönetiminin, Musiala’nın kiralık olarak ayrılma olasılığını yakından takip ettiği aktarıldı.

Oluşabilecek bir fırsat durumunda Galatasaray’ın Musiala için devreye girebileceği yazıldı.

23 yaşındaki yıldız futbolcu, 10 numara, kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Bayern Münih’in kiralama seçeneğine sıcak bakması halinde Galatasaray’ın Jamal Musiala için harekete geçebileceği iddia edildi.