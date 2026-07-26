Amedspor kulüp bulmasını istedi: Kamptan ayrıldı
Süper Lig ekibi Amedspor’da ayrılık gelişmesi yaşandı. Diyarbakır ekibi, takımın tecrübeli isminden kulüp bulmasını istedi.
Süper Lig’in yeni ekibi Amedspor’da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak futbolcular için de çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Diyarbakır ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.
AMEDSPOR KULÜP BULMASINI İSTEDİ
Amedspor’un 30 yaşındaki tecrübeli kalecisi Veysel Sapan, yönetim tarafından kendisine kulüp bulma yönünde talep iletildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Sapan, "Değerli Amedspor Taraftarları, bugün yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, kendime kulüp bulmam yönündeki talep tarafıma iletildi.
Bu kapsamda, 15 Ağustos tarihine kadar transfer görüşmeleri yapabilmem adına izin talebinde bulundum ve kamp çalışmalarından ayrıldım.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.
KAMPTAN AYRILDI
Amedspor’un kampından ayrılan Veysel Sapan, kendisine yeni kulüp bulmak için görüşmelere başladı.
30 yaşındaki kaleci, kariyerinde Fatih Karagümrük, Bayrampaşaspor, Karacabey Bld, Bandırmaspor, Amedspor ve Serik Spor formalarını terletti.