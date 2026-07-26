Zehra Güneş'ten son dakika açıklaması! Melissa Vargas şaşırttı

Filenin Sultanları, tarihi maçta bugün Brezilya karşısına çıkacak. 2026 Milletler Ligi'nde (VNL) Çin'i devirerek finale çıkan milli takımımız, Brezilya ile şampiyonluk için mücadele edecek.

Karşılaşma öncesi milli takımımızın yıldızı Zehra Güneş'ten açıklamalar geldi. Zehra Güneş, şunları söyledi:



"Brezilya'ya karşı oynayacağız. Bence farkı yaratan şey küçük detaylar olacak ve bu detayları iyi yapan taraf maçı kazanacak. Umarım kazanan tarafta yer alan ben olurum. Bunun üzerine çalışacağız ve hazır olacağız.

Tanıdığımız ve Türkiye Ligi'nde karşı karşıya oynadığımız pek çok oyuncu var. Takım arkadaşlarımdan bazılarının da kulüp takımlarından arkadaşları var orada. Birbirimizi tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor çünkü çeyrek finallerde, yarı finallerde defalarca karşı karşıya oynadık.

Zirvede zorlu bir maç olacak çünkü Brezilya gerçekten çok iyi ve güçlü bir takım, çok güçlü oyuncuları var. Bunun üzerine çalışmamız gerek. Son topa kadar tüm gücümüzle mücadele etmek zorundayız.

Hedefimizi burada almaya geldik. Umarım ülkemize kupayla birlikte döneriz.

Bizi desteklemeye devam edin. Destekleriniz bizim için itici gücümüz."

MELİSSA VARGAS ŞAŞIRTTI!

Milli takımımızın sayı makinesi Melissa Vargas, Çin karşısında da en skorer ismimiz oldu. Melissa Vargas, 3-0 kazandığımız maçı 23 sayıyla noktaladı.

Maçtan sonra Melissa Vargas'ın görüntüsü şaşırttı.



Elif Şahin, Melissa Vargas'la fotoğrafını paylaştı. Melissa'nın saçları dikkat çekti. Paylaşıma "Melissa Vargas'ın galibiyet saçını görmeyenler için" notunu da ekledi.