Galatasaray'a Dünya Kupası'nda müjdeli haber: Korkulan olmadı

Fildişi Futbol Federasyonu, Almanya'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Wilfried Singo'nun son durumuna dair açıklama yaptı.

DURUMU KORKULDUĞU KADAR CİDDİ DEĞİL

Federasyondan yapılan açıklamada oyuncunun durumunun korkulduğu kadar ciddi olmadığı ifade edildi. Singo'nun birkaç dinlenme ve tedaviden sonra oynamaya hazır olacağı ifade edildi.

Fildişi Sahili'nin açıklaması şu şekilde:

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, 22 Haziran Pazartesi günü ek sağlık kontrollerinden geçti.

Bu kontrollerin sonuçları olumlu çıktı. Milli takım sağlık ekibine göre Fildişili savunmacı, en iyi şekilde iyileşmesi için birkaç gün dinlenecek ve tedavi görecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ile Fildişi Sahili Milli Takımı'nın tüm teknik ekibi, kendisine acil şifalar dilerken sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip edecek.