Galatasaray'a Afrika depremi: Tarih 21 Aralık

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de kritik maçlara çıkacak Galatasaray'da Afrika Kupası depremi yaşanıyor! 21 Aralık’ta başlayacak Afrika Kupası nedeniyle Galatasaray, Osimhen, Singo, Lemina ve Jakobs’tan yoksun kalacak. İşte detaylar...

Galatasaray’da Afrika Kupası krizi yaşanıyor.
21 Aralık 2025’te başlayacak turnuva nedeniyle Sarı - Kırmızılı ekip, aynı anda dört oyuncusunu kaybedecek.
Galatasaray Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir viraja girdi. Kocaelispor yenilgisiyle Süper Lig'de yara alan Sarı Kırmızılılar milli ara sonrasında kritik maçlara çıkacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

SÜPER LİG'DE KRİTİK VİRAJ

22 Kasım'da Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konu edecek.
Sarı Kırmızılılar 1 Aralık'ta ise Kadıköy'de Fenerbahçe derbisine çıkacak. 4 gün sonra sahasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray 13 Aralık'ta Antalyaspor deplasmanına gidecek.

2025/10/08/okanburuk.jpg
Okan Buruk çözüm arıyor

AFRİKA KUPASI DEPREMİ

Ancak Sarı - Kırmızılılar bu maçların ardından Afrika Kupası'na gidecek futbolcularından mahrum kalacak.

İşte Afrika Kupası’na gidecek oyuncular:

Victor Osimhen (Nijerya)

Wilfried Singo (Fildişi Sahili)

Mario Lemina (Gabon)

Ismael Jakobs (Senegal)

SÜPER LİG VE KUPA'DA ÖNEMLİ MAÇLAR

Turnuva 18 Ocak 2026’da final maçıyla sona erecek.

Bu süreçte Galatasaray:

Süper Lig’de 2 maç oynayacak.

Süper Kupa’da 1 veya 2 maç sahaya çıkacak.

Dört oyuncu bu karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

OKAN BURUK ÇÖZÜM ARIYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un bu dönemde eksiklik hissetmemek için çözüm aradığı öğrenildi. Özellikle hücum hattında Osimhen’in yokluğu, orta sahada Lemina’nın eksikliği ve savunmada Singo ile Jakobs’un yokluğu, Sarı Kırmızılı takımın dengelerini zorlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

