Osimhen ve arkadaşları boykot yaptı: Milli takımda kriz çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen Fas'ta krizin içine düştü. Nijerya’da Dünya Kupası öncesi prim krizi yaşanıyor. Milli futbolcular Gabon maçı öncesi antrenmana çıkmadı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Finalinde Gabon ile karşılaşacak olan Nijerya’da, oyuncular iki yıldır ödenmeyen primler nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Nijerya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Finalinde Gabon ile Fas’ta karşılaşmaya hazırlanırken büyük bir krizle sarsıldı.

KRİZ BÖYLE BAŞLADI

Takım Fas’a geçtikten sonra yapılması planlanan antrenmana futbolcular iki yıldır primlerini alamadıkları gerekçesiyle çıkmadı.

Nijerya'da prim krizi yaşanıyor

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir takım yetkilisi, News Point Nigeria Sports'a yaptığı açıklamada, oyuncuların ve teknik ekibin bazı bölümlerinin, ödenmemiş borçları ödenene kadar akşam antrenmanına katılmayı reddettiğini doğruladı.

Oyuncuların bu kararı teknik heyet ve federasyonda şok etkisi yarattı.

Osimhen ve arkadaşları idman yapmayarak federasyonu protesto etti

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Nijerya Futbol Federasyonu devreye girerek oyuncularla görüşme yaptı. Ancak görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

Victor Osimhen (Galatasaray) ve Wilfried Ndidi (Beşiktaş) gibi yıldızların da bulunduğu kadro, bu kriz nedeniyle hazırlıklarını aksattı.

Bu gelişme, Nijerya’nın Dünya Kupası yolunda en kritik maçlarından biri öncesinde takım içi motivasyonu ve hazırlık sürecini ciddi şekilde riske attı.

Nijerya'nın kampı Pazartesi günü Rabat'ta resmen başladı. Kadroya çağrılan 24 oyuncudan 23'ü hazır bulundu. Sadece kaleci Maduka Okoye henüz gelmedi.

Takımın resmi X hesabından paylaşılan güncellemelere göre, şu anda kampta bulunan oyuncular şunlar:

Calvin Bassey, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Tolu Arokodare, Olakunle Olusegun, Wilfred Ndidi, Moses Simon ve William Troost-Ekong.

Benjamin Fredericks, Chidozie Awaziem, Amas Obasogie, Stanley Nwabali, Semi Ajayi, Ademola Lookman ve Akor Adams.

Chidera Ejuke, Bright Osayi-Samuel, Raphael Onyedika, Zaidu Sanusi, Frank Onyeka ve Victor Osimhen.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

