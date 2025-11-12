Galatasaray'da Okan Buruk'u şoke eden ayrılık: Bıraktı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Sarı kırmızılı takımda Okan Buruk'un kurmayları arasında yer alan atletik performans antrenörü Dursun Genç, görevinden ayrıldı.

Dursun Genç, Galatasaray'ın yaşadığı 3 şampiyonlukta da Okan Buruk'un ekibinin içinde yer alıyordu.

BAŞARILAR DİLEYEREK GİTTİ

Atletik performans antrenörü Dursun Genç, ayrılığını sosyal medya hesabından da duyurdu.

Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'daki görevimden karşılıklı anlaşma neticesinde ayrılmış bulunmaktayım. 2 hafta önce kendi isteğimin ile görevimi bırakmıştım. 3 yıl şampiyonluk yaşadığım ve bu yıl da şampiyon olacağına inandığım kulübüme başarılar dilerim."

Dursun Genç, sarı kırmızılı takımda 2022 yılından bu yana görev yapıyordu. Genç'in 2 haftadır tesislere gelmediği de belirtildi.