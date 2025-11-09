Galatasaray'da Okan Buruk futbolcularına kızdı: Neden kaybettiklerini açıkladı

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

Bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk’un açıklamaları şu şekilde:

"Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Bir deplasman maçı. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, bizim aynı mücadeleyi göstermememiz..."

“NET POZİSYONLAR ÜRETMEMİZ GEREKİRDİ”

"Top rakipteyken bunu agresif şekilde gösteremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimizin, bugün de baktığımızda çok net pozisyonlar aslında bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. İlk yarı özellikle top kayıpları, yanlış tercihler... Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını net şekilde görmemiz gerekirdi."

“OYUNCULARIMIZ ÖNEMSEMİYOR”

"Bazen oyuncularımız önemsemiyor. Bunu da açık bir şekilde söyleyim ama bu tabii teknik heyetin sorunu. Teknik heyetin oyuncularını en iyi şekilde maça hazırlaması gerekiyor. Dönüyor dolaşıyor bu iş benim sorumluluğumda."

“ÇALIŞTIKLARIMIZ NET ŞEKİLDE ÇIKTI”

"Dün idmanda çalıştıklarımız net şekilde çıktı. Daha iyi olmamız gerekiyor. Hücumda daha iyi olmalıyız. Savunmada çok basit bir gol yedik. Bireysel yetenekle atılmış gol oldu. Bireysel yetenekler bizde daha fazla var aslında."

“KÖTÜ GÜNÜMÜZDÜ”

"Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. Başta teknik heyet, sonra oyuncular üzerinden... Kötü günümüzdü. O anlamda üzgünüz."

“KAZANMAYI HAK ETMEDİK”

"Çok fazla üst üste maç oynadık. 6 maç oynadık. Avrupa dönüşleri zor oluyor. Tatil öncesi milli takıma gidecekler var. Bu maçların konsantrasyonu zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmem gerekiyor."