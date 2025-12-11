Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçta Monaco'ya 1-0 yenilirken, Uğurcan Çakır da sakatlanıp, oyundan çıkmıştı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası Uğurcan Çakır'la ilgili olarak "Şu anda gözüken, bir sonraki maçı büyük ölçüde kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR sonucu daha sonra belli olacak. Oynamayı denedi ama zorlanma sahada kalmasını engelledi. Çok fazla sakatlık yaşadık. Bir tek kalecilerimizde sorun olmamıştı, bu maçta da kaleci sakatlandı" demişti.

Uğurcan Çakır'dan kötü haber geldi. Uğurcan'ın ligdeki Antalyaspor maçında oynayamayacağı belirtildi. Kaleyi yine Günay Güvenç koruyacak.

SINGO İYİYE GİDİYOR

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynayamayan Wilfried Singo'dan ise iyi haber geldi.

Singo'nun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtilirken, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Kupası aday kadrosuna davet edilmemesi de teknik heyeti rahatlattı.

Tedavisine İstanbul'da devam edilecek olan Singo'nun kısa sürede oynayabilecek duruma gelebileceği ifade edildi.