Galatasaray yine kazandı: Şampiyon oldu

Galatasaray yine kazandı: Şampiyon oldu
Yayınlanma:
TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda şampiyon Galatasaray MCT Technic oldu.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında katıldığı 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nda Dubai Basketbol ile karşılaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 25-18 önde bitiren sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 49-47 üstün gitti.

5 SAYI FARKLA GALİP GELDİLER

Üçüncü çeyrek 69-69 eşitlikle sona ererken, dördüncü periyotta oyun üstünlüğünü eline geçiren Galatasaray MCT Technic, karşılaşmadan 92-87 galip ayrıldı.

ŞAMPİYON

18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'ndaki ilk maçında da Fenerbahçe Beko'yu 91-82 mağlup eden Galatasaray MCT Technic, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'ı yıkan gelişme: Victor Osimhen sakatlandıGalatasaray'ı yıkan gelişme: Victor Osimhen sakatlandı

Galatasaray Çaykur Rizespor maçında yaşanan skandalın faturasını kestiGalatasaray Çaykur Rizespor maçında yaşanan skandalın faturasını kesti

Galatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydiGalatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Spor
Sadettin Saran Mourinho tercihini açıkladı: Teknik direktör kararını duyurdu
Sadettin Saran Mourinho tercihini açıkladı: Teknik direktör kararını duyurdu
Trabzonspor'dan transfer bombası: Premier Lig devinden kaleci geliyor
Trabzonspor'dan transfer bombası: Premier Lig devinden kaleci geliyor