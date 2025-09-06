Galatasaray'ı yıkan gelişme: Victor Osimhen sakatlandı

Galatasaray'ı yıkan gelişme: Victor Osimhen sakatlandı
Galatasaraylı Victor Osimhen, Nijerya - Ruanda maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Nijerya'nın Ruanda ile karşılaştığı milli maça ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'den kötü haber geldi.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Godswill Akpabio Uluslararası Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken Victor Osimhen maça devam edemedi.

OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

Sakatlık yaşayan golcü futbolcu maçın 36. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Osimhen'in yerine Cyriel Dessers maça dahil oldu.

SAKATLIK ANI

DURUMU DAHA SONRA BELLİ OLACAK

Victor Osimhen'in sağlık durumu daha sonra yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

BONSERVİSİ İÇİN 75 MİLYON EURO ÖDENDİ

Transfer döneminde büyük bir uğraş veren Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'i 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'den transfer etmişti.

