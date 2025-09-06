Galatasaray'ın efsane golcüsü yıllar sonra açıkladı: Kız kardeşim Ronaldo ile birlikteydi

Eski Brezilya milli futbolcusu ve Galatasaray'da da forma giymiş olan Mario Jardel, Brezilya haber sitesi Globo ile bir röportaj gerçekleştirdi.

KIZ KARDEŞİ RONALDO İLE SEVGİLİYMİŞ

Jardel verdiği röportajda, 2000'lerin başında Sporting'de takım arkadaşı olduğu dönemde kız kardeşi Jordana'nın Ronaldo ile kısa bir dönem ilişki yaşadığı ve ona hava hakimiyetini güçlendirmesinde yardımcı olduğunu açıkladı.

Mario Jardel ve Cristiano Ronaldo

''TOPA NASIL KAFA VURULACAĞINI ÖĞREN DERDİM''

Jardel, Ronaldo ile geçirdiği zamana dair, "Topu alır ve ona 'Hadi çocuk, bana ortala ve topa nasıl kafa vurulacağını öğren' derdim." dedi.

''RONALDO ENİŞTEM OLABİLİRDİ''

Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Jardel, "Kız kardeşim Cristiano Ronaldo ile evlenebilirdi, ama olmadı. Eniştem olabilirdi, ama hayat bu... Bu konuyu Ronaldo ile konuşmuyorum, adam evli, bu geçmişte kaldı ve geçmiş bir müze." ifadelerini kullandı.

Mario Jardel Galatasaray formasıyla

MARIO JARDEL'İN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Brezilyalı golcü Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giydi. Porto’dan transfer edilen yıldız forvet, kısa sürede attığı gollerle taraftarın sevgilisi oldu. Jardel, Galatasaray formasıyla çıktığı 24 lig maçında 22 gol atarak Süper Lig’de gol kralı unvanını kazandı.

Avrupa kupalarında da kritik goller kaydeden Brezilyalı futbolcu, özellikle Real Madrid’e karşı attığı gollerle unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaray’ın UEFA Süper Kupa zaferinde de başrol oynayan Jardel, kulüp tarihinin en özel yabancılarından biri olarak hafızalarda kaldı.