Galatasaray Çaykur Rizespor maçında yaşanan skandalın faturasını kesti
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçındaki usulsüz seyirci alımıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada gerekli şikayetlerin yapıldığını dile getirdi.

Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk eden Galatasaray, maç öncesi stada usulsüz şekilde taraftar sokulmasına dair çıkan görüntüler üzerine bir açıklama yaptı.

EMİNYET GÜÇLERİ ŞAHISLARI YAKALADI

Açıklamada gerekli kişiler hakkında şikayetlerin yapıldığı ve emniyet güçleri tarafından şahısların yakalandığı belirtildi.

Galatasaray’ın açıklaması şu şekilde:

"30.08.2025 tarihinde RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasında, kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespid edilmiş, şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır.

Ayrıca, yapılan kontrollerde bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını farklı kişilere kullandırarak usulsüz giriş yaptıkları belirlenmiş, bu kişiler hakkında derhal yasal işlem başlatılmış ve kombine kartları iptal edilmiştir.

Bu süreçte göstermiş oldukları ve iş birliği İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ederiz.

Galatasaray Spor Kulübü, karaborsa ve her türlü usulsüz bilet girişimine karşı tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye devam edecek; tespit ettiği her usulsüzlükte, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde çalışarak, kulübümüz ile kamunun zarara uğratılmasına karşı etkin mücadelesini sürdürecektir.

6222 Sayılı Kanun uyarınca, federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer dışında loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamaz. Yetkisiz bilet satışı yapan kişiler hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası; biletleri değerinin üstünde satan kişiler hakkında ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, kulübümüzün taraf olduğu spor müsabakalarına ilişkin olarak loca, kombine ve sait biletlerin yalnızca kulübümüzün resmi satış kanalları aracılığıyla temin edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

