Galatasaray yeni golcüsünü İtalya'da buldu
Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Mauro Icardi’nin formsuzluğu ve Victor Osimhen’in ara ara yaşanan sakatlıklarını göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar, forvet transferi için kolları sıvadı.
Galatasaray'dan taşlı saldırı için sert açıklama
SANTIAGO RIMENEZ’İ RADARA ALDILAR
Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, aradığı ismi İtalya’da buldu. Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen 24 yaşındaki Santiago Gimenez'i radarına aldığı kaydedildi.
KİRALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR
Serie A ekibinde beklentilerin altında kalan Santiago Gimenez için Galatasaray’ın kiralama teklifinde bulunmayı düşündüğü ifade edildi.
SAKATLIKTAN DÖNÜYOR
Ayak bileğinde ufak bir sakatlığı bulunan Santiago Gimenez'in gelecek hafta sahalara dönmesi bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 11 maça çıkan Santiago Gimenez, 1 gol ve 2 asist kaydetti.