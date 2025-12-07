Galatasaray yeni golcüsünü İtalya'da buldu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ara transfer döneminde bir golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray, aradığını İtalya'da buldu.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Mauro Icardi’nin formsuzluğu ve Victor Osimhen’in ara ara yaşanan sakatlıklarını göz önünde bulunduran sarı-kırmızılılar, forvet transferi için kolları sıvadı.

SANTIAGO RIMENEZ’İ RADARA ALDILAR

Sabah’ta yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, aradığı ismi İtalya’da buldu. Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen 24 yaşındaki Santiago Gimenez'i radarına aldığı kaydedildi.

1765020983902-image.webp

KİRALAMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

Serie A ekibinde beklentilerin altında kalan Santiago Gimenez için Galatasaray’ın kiralama teklifinde bulunmayı düşündüğü ifade edildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

SAKATLIKTAN DÖNÜYOR

Ayak bileğinde ufak bir sakatlığı bulunan Santiago Gimenez'in gelecek hafta sahalara dönmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 11 maça çıkan Santiago Gimenez, 1 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
