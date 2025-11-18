Galatasaray taraftarı devreye girdi: Rodrygo çılgınlığı
Brezilya ile Senegal, 15 Kasım Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 2-0'lık skorla Brezilya kazanırken, Rodrygo ve Galatasaraylı Ismail Jakobs'un görüntüsü dikkat çekmişti.
Jakobs ve Rodrygo formalarını değiştirirken, iki futbolcu sosyal medyadan takipleşmeye başladı.
Yaşanan bu gelişme sonrası Galatasaraylı taraftarlar, Rodrygo'yu mesaj yağmuruna tuttu.
''COME TO GALATASARAY''
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Rodyrgo'nun sosyal medya paylaşımlarının altına ''Come to Galatasaray'' mesajı yağdırmaya başladı.
Halil Umut Meler'in kararları maçın önüne geçti: Damga vurdu
3 YIL ÖNCEKİ AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU
Rodrygo'nun 3 yıl önce ESPN Brezilya'ya verdiği röportaj yeniden gündeme geldi.
Brezilyalı yıldız, kendisini en fazla etkileyen rakip takım taraftarının Galatasaray'da olduğunu ifade etmişti.
FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI
Kariyerini Real Madrid'de sürdüren Rodrygo, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandı.
Bu sezon 13 maça çıkabilen 24 yaşındaki futbolcu, sadece 3 maça ilk 11'de başladı.
Bu maçlarda gol katkısı veremeyen Rodrygo, 1 asist yaptı.