Galatasaray taraftarı devreye girdi: Rodrygo çılgınlığı

Senegal ile Brezilya arasında oynanan hazırlık maçında Rodrygo'nun Ismail Jakobs ile forma değiştirip sosyal medyadan takipleşmesi gündem olmuştu. Galatasaray taraftarı, Rodrygo için devreye girdi.