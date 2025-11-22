Galatasaray set vermeden kazandı

Yayınlanma:
Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin beşinci hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Akkuş Belediyespor ise üst üste dördüncü yenilgisini yaşadı.

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar

Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç)

2024/11/07/hbgs.jpg

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Metin Toy (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş)

Setler: 25-23, 25-19, 25-16

Süre: 79 Dakika (28, 26, 25)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

