Galatasaray'da bir sakatlık daha

Galatasaray'da bir sakatlık daha
Yayınlanma:
Galatasaray'a Lemina'nın sakatlığı sonrası bir kötü haber daha geldi.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği karşısında bir oyuncusu daha sakatlandı ve maça devam edemedi.

WILFRIED SINGO ŞOKU!

Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın sakatlığı sonrası Wilfried Singo da sakatlandı.

40. dakikada oyundan alınan Singo'nun yerine Mauro Icardi girdi.

Galatasaray'da sakatlık: Yıldız oyuncu devam edemediGalatasaray'da sakatlık: Yıldız oyuncu devam edemedi

ICARDI'YE DALYA PLAKETİ

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye, 100. resmi maç plaketi verildi.

Ligin 11. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Icardi'ye plaketi ve sırtında "100" yazan forma, başkan Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tribünlerin büyük destek verdiği yıldız santrfor için kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı.

Taraftarlar, şarkıya büyük bir coşkuyla eşlik etti.

2024/11/07/hbgs.jpg

DEV SKORBORD FAALİYETTE

Galatasaray yönetimi, RAMS Park'taki değişikliklerine devam etti.

Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi bir reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme çalışmalarına başladı.

İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak faaliyete geçirildi. Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray Kulübü, kısa zamanda Kuzey Tribünü'nde bulunan skorbordu da yenileyecek.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Spor
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Galatasaray Singo'nun MR sonucunu açıkladı
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Beşiktaş'tan taraftarına önemli duyuru
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu
Galatasaray'da Singo depremi: Son durumu belli oldu