Galatasaray'da sakatlık: Yıldız oyuncu devam edemedi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

MARIO LEMINA ŞOKU!

Sarı-kırmızılılara Mario Lemina'dan kötü haber geldi.

Maçın 15. dakikasında kendisini yere bırakan Lemina, maça devam edemedi ve yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

GÜNAY 12 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, 12 resmi maçın ardından kaleyi korudu.

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın 14 yıl sonra takımdan ayrılmasıyla kaleye geçen Günay, ligin ilk 4 haftasında forma giydi. Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiyle yedeğe çekilen 34 yaşındaki file bekçisi, 12 resmi karşılaşmanın ardından süre buldu.

KAZIMCAN 655 GÜN SONRA FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın 22 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı.

En son 6 Şubat 2024'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile yapılan maçta görev alan Kazımcan, 655 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maçta görev aldı.

İLKAY 35 GÜN SONRA KADRODA

Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı.

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.

BARIŞ ALPER'E EKSTRA DESTEK

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor ile yapılan son iç saha maçında tepki gören Barış Alper Yılmaz'a destek verdi.

Futbolcuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, Barış Alper için ekstra coşku gösterdi. Tribünlere giden Barış Alper'e, özellikle 1 Aralık'ta yapılacak Fenerbahçe derbisi hatırlatılarak moral verildi