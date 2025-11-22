Eyüpspor 90'da yıkıldı

Süper Lig'in 13. haftasındaki ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Fatih Karagümrük yarı sahasında Atakan Çankaya'dan topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Grbic, gole izin vermedi.

52. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ceza sahası içine çevirdiği topa penaltı noktası civarında gelişine vuran Thiam'ın şutunda kaleci Grbic, parmaklarının ucuyla yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

54. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içindeki Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Grbic, bir kez daha topu köşeden çıkardı.

60. dakikada Fatih Karagümrük kontratağında Fofana, rakip kaleye taşıdığı topu ceza sahası sağ çaprazındaki Doh'a verdi. Oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Marcos Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

EYÜPSPOR 66'DA ÖNE GEÇTİ

66. dakikada Eyüpspor golü buldu. Sol kanadın son çizgisinde Mujakic'in kale önüne ortasında, Emre Akbaba uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

88. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Thiam, ceza sahası içinde açısını kaybettiği sırada pasını sağındaki Yalçın Kayan'a çıkardı. Bu oyuncunun sol ayakla gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

KARAGÜMRÜK EŞİTLİĞİ 90'DA YAKALADI

90. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Tiago Çukur'un kaleye gönderdiği top arka direğe açıldı. Direk dibindeki Kranevitter, meşin yuvarlağı boş pozisyonda filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

ikas Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari (Dk. 65 Dragus), Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Kerem Demirbay, Stepanenko, Serdar Gürler, Emre Akbaba (Dk. 76 Yalçın Kayan), Umut Bozok (Dk. 76 Ampem), Thiam

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Dk. 26 Esgaio), Doh (Dk. 83 Johnson), Kranevitter, Camacho (Dk. 59 Tiago Çukur), Berkay Özcan (Dk. 83 Barış Jakob Kalaycı), Serginho, Fofana

Goller: Dk. 66 Emre Akbaba (ikas Eyüpspor), Dk. 90 Kranevitter (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 70 Umut Bozok (ikas Eyüpspor), Dk. 90+1 Kranevitter, Dk. 90+2 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)