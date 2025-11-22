Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz yapacak.

VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da ise Anıl Usta olacak.

GALATASARAY 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'in lideri Galatasaray, ligde son oynadığı iki maçta da puan kaybı yaptı.

Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1'e indi.

Galatasaray, Başkent ekibi karşısında kazanıp Fenerbahçe derbisi öncesi moral bulmak istiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Günay, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang