Galatasaray Samsunspor'a hazır

Süper Lig'de sahasında Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'a maçın hazırlıkları tamamlandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Samsunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇIN HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN

Galatasaray - Samsunspor maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

2024/11/07/hbgs.jpgTürkmen'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 33 puanla zirvede yer alıyor.

Samsunspor ise 25 puanla 5. sırada bulunuyor.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

