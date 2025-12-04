''Fenerbahçe'de Galatasaray fobisi oluşmaya başladı''

Serhat Ulueren, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası "Fenerbahçe'de bir Galatasaray fobisi oluşmaya başladı. Eskiden Kadıköy'de Fenerbahçe'nin hegemonyası vardı'' dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 1-1 berabere tamamlandı.

Derbinin yankıları sürerken, Serhat Ulueren çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

''FENERBAHÇE'YE ÇOK FAZLA TOLERANS GÖSTERDİ''

Serhat Ulueren açıklamasında, "Hakem Yasin Kol, Fenerbahçe'ye çok fazla tolerans gösterdi. Skriniar'ı atabilirdi ama atmadı. Okan Buruk'un maç sonu demeçleri ise yine manşet oldu. Bir şekilde her şeyi çok iyi analiz ediyor." dedi.

''FENERBAHÇE'DE GALATASARAY FOBİSİ OLUŞMAYA BAŞLADI''

Konuşmasını sürdüren Ulueren, "Fenerbahçe'de bir Galatasaray fobisi oluşmaya başladı. Eskiden Kadıköy'de Fenerbahçe'nin hegemonyası vardı. Şimdi dengeler değişti, Galatasaray lehine geçti. İddia ediyorum eğer hafta içi Avrupa maçları olmasaydı Galatasaray yorgun olmazdı ve yenebilirdi Fenerbahçe'yi." ifadelerini kullandı.

''EN ZOR MAÇINI ATLATTI''

Serhat Ulueren son olarak, "Galatasaray ligdeki en zor maçını atlattı. Fenerbahçe hayal kırıklığı yarattı. Muhtemelen devre arasında Galatasaray 3-5 takviye yapıp ikinci yarıya daha güçlü girecekler. Samsunspor ve Monaco maçları, Galatasaray'ın gerek Süper Lig'de gerek Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

