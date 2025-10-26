Galatasaray sahasında geriden gelip kazandı: Hakem kararları olay oldu

Galatasaray sahasında geriden gelip kazandı: Hakem kararları olay oldu
Yayınlanma:
Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kalan rakibi karşısında geriden gelerek 3-1'lik skorla kazandı.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY GERİDEN GELDİ

Karşılaşmanın 6. dakikasında Göztepe, Efkan Bekiroğlu’nun golüyle öne geçti. Geriden gelmeyi başaran Ev sahibine galibiyeti getiren golleri ise 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Ahmet Çakar: Karar kesinlikle yanlışAhmet Çakar: Karar kesinlikle yanlış

KIRMIZI KART TARTIŞMA KONUSU OLDU

Göztepe’de Bokele ise 42. dakikada Victor Osimhen ile girdiği pozisyonun ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır’ın kırmızı kart kararı çok tartışıldı.

gklgfdf-001.jpg

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 28 puana yükselen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. 16 puandaki Göztepe ise 5. sırada kaldı.

2024/11/07/hbgs.jpg

SIRADA DERBİ VAR

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Spor
Göztepe'den Galatasaray maçı sonrası olay tepki
Göztepe'den Galatasaray maçı sonrası olay tepki
Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı
Galatasaray'da tüm planları bozan olay: TFF'nin ne yapması gerektiğini açıkladı