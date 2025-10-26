Galatasaray sahasında geriden gelip kazandı: Hakem kararları olay oldu

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray rakibini 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY GERİDEN GELDİ

Karşılaşmanın 6. dakikasında Göztepe, Efkan Bekiroğlu’nun golüyle öne geçti. Geriden gelmeyi başaran Ev sahibine galibiyeti getiren golleri ise 19. dakikada Victor Osimhen, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Ahmet Çakar: Karar kesinlikle yanlış

KIRMIZI KART TARTIŞMA KONUSU OLDU

Göztepe’de Bokele ise 42. dakikada Victor Osimhen ile girdiği pozisyonun ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Hakem Oğuzhan Çakır’ın kırmızı kart kararı çok tartışıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 28 puana yükselen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. 16 puandaki Göztepe ise 5. sırada kaldı.

SIRADA DERBİ VAR

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Trabzonspor ile karşılaşacak. Göztepe ise Gençlerbirliği’ni konuk edecek.