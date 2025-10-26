Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede 1-1’lik beraberlik devam ediyor.

Fenerbahçe'de karar açıklandı: Kadro dışı kararında beklenen olmadı

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 42. dakikasında Osimhen ile girdiği pozisyon sonucunda ikinci sarı kartı gören Bokele, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

“FUTBOLA İHANET”

Sportz uygulamasında pozisyonu değerlendiren yorumcu Ahmet Çakar, hakem Oğuzhan Çakır’ın kararını sert bir dille eleştirdi.

İlk faul yapanın Osimhen olduğunu vurgulayan Ahmet Çakar, “Karar kesinlikle yanlış çünkü sarı kart gördüğü pozisyonda ilk faulü yapan arkadan sarılan Osimhen. Oyuncu kurtulmak için elini kolunu sallıyor temas oluyor. Böyle bir sarıdan kırmızı kart futbola ihanettir” sözlerini sarf etti.

KARŞILIKLI GOLLER

Karşılaşmanın 6. dakikasında Göztepe, Efkan Bekiroğlu ile öne geçti. Galatasaray'ın golü 19. dakikada Victor Osimhen'den geldi.